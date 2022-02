Sampdoria, si rivede Yoshida. Giovinco sempre a parte

GENOVA - Dopo due giorni e mezzo di riposo, la Sampdoria è tornata a Bogliasco per preparare la sfida di lunedì sera contro l'Atalanta. Marco Giampaolo ha ritrovato finalmente Maya Yoshida, tornato ad allenarsi col gruppo dopo il ko muscolare dello scorso 7 gennaio. Lavoro a parte, invece, hanno svolto Giovinco, ancora alla ricerca della miglior condizione, l'eroe della sfida con l'Empoli Quagliarella e Sensi. Seduta in piscina per Askildsen, che lamenta problemi al legamento esterno del ginocchio sinistro, mentre Mikkel Damsgaard prosegue il suo lavoro di recupero in Danimarca. Iniziato, infine, il lavoro di riabilitazione post operatorio per Manolo Gabbiadini, che proverà a tornare quanto prima a disposizione di Giampaolo.