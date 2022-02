Sampdoria, lavoro di scarico per Ekdal e Colley

GENOVA - Sessione di allenamento mattutina per la Sampdoria, che sul campo del centro sportivo Mugnaini ha svolto lavori incentrati su agilità, tecnica e una partitella a tema per chiudere. Non hanno partecipato alle esercitazioni proposte dal tecnico Marco Giampaolo Ekdal, Colley e Conti (assente solo alla partitella) che hanno svolto una semplice seduta di scarico, mentre Giovinco e Sensi sono stati impegnati con una sessione di lavoro tecnico individuale sul campo. Solo palestra per Askildsen, sempre alle prese con un fastidio al ginocchio, mentre Gabbiadini ha proseguito il suo lavoro riabilitativo sotto lo sguardo attento dello staff medico blucerchiato. Un altro allenamento mattutino è previsto per venerdì, quando la Sampdoria tornerà in campo per proseguire nella preparazione alla sfida di lunedì in casa dell'Atalanta.