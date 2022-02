Sampdoria, Giovinco e Sensi di nuovo in gruppo

GENOVA - A tre giorni dalla sfida in casa dell'Atalanta, Marco Giampaolo e la Sampdoria riaccolgono in gruppo Sebastian Giovinco e Stefano Sensi. I due arrivi del mercato di gennaio hanno svolto tutto l'allenamento mattutino del venerdì con il gruppo, proseguendo poi in un lavoro personalizzato tencico e psicocinetico. Segnali incoraggianti per l'allenatore blucerchiato, che spera di averne nei prossimi giorni anche da Kristoffer Askildsen, ancora bloccato in palestra dopo i problemi accusati ad un ginocchio. Prosegue il lavoro specifico per i lungodegenti Manolo Gabbiadini e Mikkel Damsgaard, sempre alle prese con i programmi di recupero stabiliti dallo staff tecnico sampdoriano che sta cercando di rimetterli in sesto dopo i rispettivi infortuni.