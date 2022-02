Giampaolo: "Atalanta? La Sampdoria lotta con coraggio"

GENOVA - "Quanto sta accadendo in Ucraina in questi giorni è una miseria assoluta. Con noi c’è Supriaha: se non fosse qui a quest’ora avrebbe imbracciato un fucile come tutti i giovani della sua età: è molto preoccupato per la sua nazione e la sua famiglia, però ci ha rincuorato, assicurandoci che al momento i suoi cari stanno bene". Lo ha dichiarato l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, nella conferenza stampa in vista della gara con l'Atalanta. Su quest'ultima, il tecnico si esprime così: "Mancherà qualcuno anche a noi, ma loro ormai rappresentano un modello per il calcio italiano in Europa a prescindere da chi gioca". Sulla questione arbitrale, tema caldo delle ultime settimane, Giampaolo aggiunge che "la designazione di Sozza è ineccepibile. È vero, ha diretto solo 17 gare in A, ma tutte importanti, quindi vuol dire che è un cavallo di razza, così come Irrati, che al VAR è una garanzia, quindi vuol dire che la partita è stata giustamente attenzionata". Sulla volata finale: "La lotta è dura, coinvolge tante squadre: noi ci dobbiamo saper stare, sporcandoci le mani e anche la faccia. Non dobbiamo guardare in faccia nessuno fino all’ultimo minuto di ogni partita perché il campionato è questo, bisogna andare in campo con coraggio per giocarcela e provare a fare risultato sempre".