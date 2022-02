Sampdoria, Giampaolo: "L'Atalanta ci è stata superiore"

BERGAMO - Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la gara con l'Atalanta: "L'Atalanta ci è superiore, al netto degli errori fatti di cui siamo consapevoli. C'è poco da cercare il pelo nell'uovo, l'Atalanta è stata superiore - ha dichiarato a Dazn . Il cambio di Sensi? Ha avuto un risentimento, così come Quagliarella. E' stata una partita fisica, uno contro uno. oro sono forti, hanno una marcia in più. C'era il rischio di perderli entrambi. Giovinco? Da quando è arrivato con me si è allenato praticamente due volte: il primo giorno e ieri, poi ha fatto personalizzato. Con l'Atalanta devi essere al top della condizione. Oltre che sul piano tecnico siamo stati surclassati anche sul piano fisico. Se non stai bene perdi campo e non tieni il duello. Giovinco si è allenato due volte, dovrà lavorare e trovare la condizione, poi troverà un minutaggio adeguato. Sta bene di salute. Magari trovi l'Atalanta ed è più difficile, trovi una squadra più tecnica ed è più facile. Conseguenze per il 4-0? Dobbiamo dimenticare rapidamente. L'ho detto già ai ragazzi. Adesso sarà sempre così, nemmeno parlo di questa partita, i subentrati mi sono piaciuti. Però ora resettiamo e domani ripartiamo", ha concluso.