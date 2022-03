Sampdoria, Vieira in infermeria: problema ad una caviglia

GENOVA - Per smaltire la delusione del pesante ko rimediato in casa dell'Atalanta, la Sampdoria di Marco Giampaolo è tornata subito a lavoro sui campi del centro sportivo Mugnaini. Per chi ha giocato di più al Gewiss Stadium la seduta è stata incentrata prettamente su scarico e palestra, mentre gli altri hanno svolto lavoro di potenza aerobica e sul campo, con partitella finale. Assente Ronaldo Vieira, che contro i nerazzurri di Gasperini ha rimediato una contusione alla caviglia ed è stato costretto a rimanere in infermeria. Kristoffer Askildsen è invece tornato a lavorare sul campo, seppure con un programma differenziato rispetto ai compagni, per recuperare la miglior forma dopo i guai accusati ad un ginocchio nelle scorse settimane. Proseguono, infine, con le loro tabelle di marcia Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini, seguiti passo dopo passo dallo staff medico blucerchiato nei rispettivi percorsi di riabilitazione dopo gli infortuni subiti.