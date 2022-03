Sampdoria, personalizzato per Askildsen. Palestra per Ferrari e Ronaldo Vieira

GENOVA - Giornata di lavoro per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che nella giornata odierna ha svolto una seduta divisa in due gruppi. Mirino sul prossimo impegno contro l'Udinese. Sessione tecnico-atletica rigenerativa per i blucerchiati che hanno accumulato più minuti nella sfida di Bergamo contro l'Atalanta, forza dinamica in campo e trasformazione con lavori tattici per il resto del gruppo. Capitolo infortunati: Askildsen continua il suo recupero sul campo, mentre solo palestra per Ferrari e Vieira. Infine, Damsgaard e Gabbiadini proseguono i rispettivi programmi di recupero agonistico. Domani si torna in campo: è prevista una seduta mattutina.