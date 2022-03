Sampdoria, ripresa degli allenamenti sotto gli occhi del presidente Lanna

GENOVA - Dopo il ko di Udine, nel pomeriggio odierno la Sampdoria di Giampaolo è tornata a lavorare sul campo. Al centro sportivo Mugnaini era presente anche il presidente Lanna, salito al Poggio per stare vicino alla squadra. La rosa è stata divisa in due gruppi: coloro maggiormente impiegati a Udine hanno lavorato con un programma tecnico-atletico più breve, mentre per gli altri la seduta è stata completa con una partitella in spazi ridotti. Capitolo infortunati: differenziato per Askildsen e Supriaha; percorsi di recupero per Damsgaard e Gabbiadini. Domani, si inizia a fare sul serio: è prevista una doppia seduta. Mirino puntato sulla Juve, avversario di sabato in campionato.