Sampdoria, obiettivo Juve: Askildsen e Supriaha di nuovo in gruppo

GENOVA - Dopo alcune settimana passate a combattere con noie muscolari ed articolari, Krstoffer Askildsen e Vladyslav Supriaha sono finalmente tornati a disposizione di Marco Giampaolo. Il tecnico della Sampdoria ha fatto svolgere ai suoi una doppia seduta di lavoro nella gioranta di martedì, portando la squadra in campo al Mugnaini sia al mattino che al pomeriggio, con a disposizione quasi tutti i componenti della rosa. Restano infatti da recuperare solo Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini, che proseguono nei rispettivi percorsi di recupero dopo i gravi infortuni subìti, e Ronaldo Vieira, rimasto a riposo per l'insorgere di una bronchite. In vista della sfida di sabato contro la Juventus, la Sampdoria tornerà a lavoro nel pomeriggio di mercoledì.