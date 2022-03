Samp, con la Juve dilemma Sensi per Giampaolo

GENOVA - Dopo il debutto folgorante contro il Sassuolo, Stefano Sensi sembra essersi perso. Il centrocampista prelevato a gennaio dall'Inter non sta dando alla Sampdoria il passo che il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo sperava. Nella passata esperienza sulla panchina doriana, l'allenatore aveva fatto degli equilibri in mezzo al campo la chiave del suo gioco, dunque sarà fondamentale recupeare al più presto un Sensi in piena efficienza, visto che è da lui che dipende il cambio di passo nel finale di stagione. La prima cosa da capire è dove l'ex nerazzurro può rendere al meglio, se in mediana o dietro le punte. Come trequartista a gennaio è arrivato anche Sabiri, dunque il raggio d'azione di Sensi potrebbe essere arretrato viste le sue qualità tecniche e, soprattutto, visto il fatto che la Sampdoria non sempre gioca con un trequartista. Per riuscire a sfruttare al meglio le qualità di Sensi, però, c'è prima di tutto bisogno di riportarlo nel migliore stato di forma possibile. Lo scarso minutaggio messo nella gambe durante la prima parte della stagione in cui, con l'Inter, non è riuscito a trovare spazio, rendono la condizione del centrocampista ancora precaria per tenere il ritmo delle sfide di Serie A. E visto che il prossimo avversario si chiama Juventus, è difficile pensare di potersi permettere il lusso di avere a disposizione giocatori non pronti fisicamente. Va però sottolineato come la scelta di puntare su un Sensi non ancora al meglio appare quasi obbligata per Giampaolo, che non ha ancora Ekdal in piena efficienza e un Vieira che fatica a trovare continuità. Il tempo a disposizione dello staff tecnico blucerchiato non è molto, dunque sarà necessario accorciare quanto più possibile i tempi per far tornare la Sampdoria a girare a pieno regime.