La Sampdoria scende in campo al fianco dell'Ucraina

GENOVA - La Sampdoria ha deciso di impegnarsi a fondo per far sentire la sua vicinanza al popolo ucraino devastato dalla guerra. In occasione del prossimo turno di campionato, che sabato vedrà i blucerchiati ospitare la Juventus al Ferraris, la società ha deciso di organizzare una raccolta di medicinali ed altri prodotti da spedire in Ucraina per andare in soccorso della popolazione: "Noi sosteniamo la pace - si legge sul sito ufficiale del club -. L’U.C. Sampdoria lo ha sempre fatto e continuerà a farlo. Samp for People, del resto, non può restare soltanto uno slogan, è un motivo di impegno, di partecipazione. E in questo momento drammatico per l’Ucraina il club blucerchiato ha deciso di scendere in campo, accogliendo l’appello dell’Associazione Pokrova. Sabato, in occasione di Sampdoria-Juventus, saranno allestiti allo stadio “Ferraris” due punti di raccolta di generi di prima necessità e medicinali da destinare alla popolazione ucraina colpita dalla guerra: uno all’ingresso principale dei Distinti (corso De Stefanis) e l’altro tra la Gradinata Sud e la Tribuna (largo U.C. Sampdoria)". Questo l'elenco dei prodotti da consegnare nelle postazioni sopra indicate.