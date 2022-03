GENOVA - Seduta mattutina per la Sampdoria in vista del prossimo impegno di campionato contro la Juventus: il programma odierno allestito dal tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha previsto riscaldamento sulla rapidità ed esercitazione tecnica-tattica, tutto svolto sul campo 1 del Mugnaini. Individuali di recupero solo per i lungodegenti Damsgaard e Gabbiadini. Per la giornata di domani è in programma una doppia seduta di allenamento.