Sampdoria, Giampaolo: "Mai rinunciatari di fronte alla Juve"

GENOVA - La sconfitta interna con la Juventus è arrivata, per la Sampdoria al termine di una prestazione decisamente più convincente rispetto alle ultime uscite dei blucerchiati: " I risultati si costruiscono con le prestazioni serie - sottolinea Marco Giampaolo, tecnico doriano, nel post partita ai microfoni di Dazn - non con quelle disordinate viste nelle ultime settimane. Con la Juve abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non siamo mai stati timidi e non abbiamo mai rinunciato ad aggredire l’avversario. La prestazione è stata buona: alla lunga questo porterà risultati. La Juve è brava in ripartenza, sapevamo di questa loro caratteristica, ma quando attacchi qualcosa lo concedi per forza. Sul 2-0 per loro non era facile ma ci credevo lo stesso: nell’intervallo lo avevo detto ai ragazzi che un gol poteva riaprire i giochi. Poi però è arrivata la loro terza rete che ha di fatto chiuso i conti. Sensi? È arrivato bene, facendo due ottime partite, ma poi si è dovuto fermare per un problema muscolare. Resta il fatto che con l’Inter aveva giocato poco e riprendere il ritmo partita non è facile. Tecnicamente non si discute, comunque l’ho visto in crescita nonostante le ultime partite in cui non aveva trovato i giusti spazi in campo". Le qualità dell'ex nerazzurro potrebbero essere la chiave per far ripartire già dalla prossima settimana la rincorsa salvezza della Samp: "Se sul recupero palla - spiega Giampaolo - avessimo guardato avanti invece che indietro, avremmo permesso a Sensi di giocare tra le linee. Recuperare palla alti ti permette di arrivare in zona pericolosa più in fretta rispetto a dover costruire dal basso, ma la velocità della manovra non dipende solo dai centrocampisti: Sensi lo potevano innescare anche i nostri difensori. Non si può aver paura quando si gioca a calcio: la nostra situazione è chiara, ne siamo consapevoli e bisogna saper affrontare la condizione precaria di classifica in cui ci troviamo. Le buone partite aumentano l’autostima in vista delle partite successive, ma dobbiamo imparare a leggere i momenti delle gare più in fretta di come fatto stasera".