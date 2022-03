Sampdoria, Colley preoccupa: problemi ad un ginocchio

GENOVA - Dopo due giorni di riposo, la Sampdoria è tornata sui campi di allenamento di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Venezia. Giampaolo ha analizzato al video l'ultima prestazione dei blucerchiati, usciti sconfitti dal confronto con la Juventus, prima di dare il via ad esercizi di rapidità e al lavoro tecnico-tattico sul campo. Unico assente, oltre ai lungodegenti Damsgaard e Gabbiadini (passato per un saluto ai compagni) è stato Omar Colley: per lui semplice seduta di scarico visti i fastidi ad un ginocchio che lo tormentano proprio dal primo tempo della sfida di sabato coi bianconeri. Tornato pienamente disponbilie Vieira, che ha svolto tutto l'allenamento insieme al resto del gruppo, mentre Giovinco ha lavorato in parte col gruppo ed in parte in seduta personalizzata in palestra.