Sampdoria, piscina e palestra per Colley e Giovinco

GENOVA - La Samp si allena per preparare la sfida di domenica in casa del Venezia. Presente alla seduta anche il presidente Marco Lanna. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta basata su tecnica, tattica con una partitella 10 contro 10 a campo ridotto che ha concluso la sessione d'allenamento. Capitolo infortunati: differenziato gestionale tra palestra e piscina per Omar Colley (fastidio ginocchio sinistro) e Sebastian Giovinco (affaticamento muscolare). Programmi di recupero agonistico invece per Damsgaard e Gabbiadini. Domani è prevista una seduta mattutina.