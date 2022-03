Giampaolo: "Samp, ho visto il giusto atteggiamento: ora non cullarti troppo"

VENEZIA - Al termine della vittoria in casa del Venezia, Marco Giampaolo tecnico della Samp, ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole: "Certe partite devi saperle giocare, il clima era particolare ma la squadra ha giocato da squadra. In settimana l'avevamo preparata bene, abbiamo messo la giusta lucidità e ferocia che serviva. Era uno scontro diretto e i punti valevano doppio ecco anche perchè ho esultato con i tifosi a fine match. Chiaramente il cammino è ancora lungo, ma la squadra mi pè piaciuta per atteggiamento, lucidità e determinazione. E' difficile lavorare con la pressione addosso? La pressione c’era e c’è ancora. Io ho pensato solo a lavorare bene per questa partita, i calciatori hanno fatto una settimana ottima e mi hanno seguito tirando fuori il meglio in campo. Sono stati bravi, anche perché poi li ho minacciati, li avrei riportati tutti a Genova col traghetto”.