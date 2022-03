Sampdoria, per Caputo differenziato programmato

GENOVA - La Sampdoria, dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Marco Giampaolo a seguito della vittoria con il Venezia, ha ripreso oggi gli allenamenti. I blucerchiati, privi dei sette nazionali Askildsen, Bereszynski, Ekdal, Rincón, Sensi, Thorsby e Yoshida, hanno ripreso ad allenarsi nel pomeriggio a Bogliasco. Dopo una prima fase di riscaldamento, il menù della seduta ha previsto esercitazione tecnica e partitella. Per quanto riguarda i singoli: differenziato programmato per Caputo, soltanto terapie per Colley che, al momento, non ha risposto alla chiamata della nazionale del Gambia. Damsgaard e Gabbiadini proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Per domani il programma prevede una doppia sessione di allenamento.