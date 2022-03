GENOVA - La Sampdoria è tornata in campo nella giornata odierna per un allenamento ad alta intensità. Seppur senza i nazionali, Giampaolo e lo staff hanno diretto una seduta incentrata principalmente su esercizi tecnico-tattici sotto forma di partitelle a campo ridotto. Capitolo infortunati: individuale programmato per Conti, specifico e piscina per Giovinco. Proseguono invece i rispettivi programmi di recupero Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Domani è prevista una seduta mattutina.