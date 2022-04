Sampdoria, Giampaolo: "Meritiamo palate di "cioccolato". Giusti i fischi"

GENOVA - In casa Samp il ko contro la Salernitana fa male. Questo il commento dell'allenatore Marco Giampaolo ai microfoni di Dazn. Le sue parole: "Alla squadra ho detto quello che ritengo siano le verità del momento, e cioè di assumersi collettivamente ogni responsabilità senza cercare alibi. Dobbiamo avere la maturità di dire che abbiamo sbagliato. Non ci sono eroi e nemmeno colpevoli. La squadra è molto delusa, il nostro pubblico ci ha giustamente fischiati dopo averci sostenuti per 96 minuti. Dobbiamo prenderci palate di cioccolato, per dirla in maniera più raffinata. Adesso più che mai bisogna essere squadra, soltanto il senso di appartenenza ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo".