Sampdoria, contestazione dei tifosi. Quagliarella si scusa

GENOVA- Durissima contestazione verbale da parte dei tifosi della Gradinata Sud nei confronti della Sampdoria, sconfitta dalla Salernitana. I tifosi blucerchiati hanno sostenuto la squadra per tutta la gara ma al fischio finale sono esplosi prima in una bordata di fischi poi in cori in cui invitavano la squadra a tirare fuori gli attributi. I giocatori sampdoriani sono rimasti sul campo a prendersi i fischi e Quagliarella ha alzato le mani per chiedere scusa. Per la Sampdoria si tratta della terza sconfitta consecutiva, l'ottava su 11 con in panchina Giampaolo.