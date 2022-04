GENOVA - Ripresa degli allenamenti per la Sampdoria, al Mugnaini. Dopo una riunione in sala video, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diviso la squadra in due gruppi di lavoro, che hanno alternato esercitazioni atletiche a lavori tecnico-tattici. Specifico di recupero per Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco. Per la giornata di domani il programma prevede una doppia seduta di allenamento.