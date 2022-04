Sampdoria: sì al ritiro

GENOVA - La Sampdoria rischia di essere risucchiata nella zona rossa della classifica, quella della retrocessione. Dopo il ko di Marassi contro la Salernitana, c'era stata la contestazione dei tifosi che pretendono dalla squadra il massimo in queste ultime gare di fine stagione per evitare spiacevoli sorprese e onorare al meglio la maglia. Così i calciatori hanno chiesto alla società di andare in ritiro in vista della sfida di sabato in casa del Verona. Ieri a Bogliasco alla ripresa degli allenamenti erano presenti il presidente Marco Lanna e il responsabile dell'area tecnica Carlo Osti . Sono stati gli stessi calciatori - per voce di capitan Fabio Quagliarella - a chiedere al club di andare da domani in ritiro anticipato. La società ha apprezzato la richiesta da parte dei calciatori, in parte anche simbolica in un momento così complicato dopo una prestazione e un risultato così negativo contro l'ultima in classifica. Non è la prima volta che la Sampdoria in questa stagione va in ritiro anticipato: era già capitato a novembre - con Roberto D'Aversa in panchina - dopo una netta sconfitta contro il Torino in trasferta. La sfida contro il Verona non costituisce l’ultima spiaggia per la Samp ma poco ci manca.