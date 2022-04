La Sampdoria in ritiro per ritrovarsi

GENOVA - "Giampaolo è il primo a mettersi in discussione". E' stato con queste parole che il responsabile dell'area tecnica Carlo Osti ha rotto il silenzio societario dopo il ko con la Salernitana. Che ha avuto il duplice effetto di scatenare la contestazione e di complicare i piani salvezza della Sampdoria. Se Giampaolo sta facendo anche peggio di D'Aversa, la Sampdoria non intende cambiare guida: "Mancano 5 partite, il resto non conta, alla fine faremo valutazioni su tutto". La prima delle 5 è la prossima con il Verona: da stasera la squadra sarà in ritiro anticipato per ritrovarsi, un ritiro definito da Osti "fortemente voluto dalla squadra, serve per trovare la concentrazione e la serenità venuta a mancare nelle ultime partite". E non sono escluse novità tattiche: Giampaolo, rivela Osti "apporterà qualche modifica, lo vedremo prossimamente". Dal 4-3-1-2, il tecnico potrebbe schierarsi con un 4-4-2 per trovare equilibrio e valorizzare Candreva che nei nuovi schemi è apparso spaesato.