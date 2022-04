Sampdoria, i convocati per il ritiro pre-Verona

GENOVA- Questo pomeriggio la Sampdoria ha svolto l’ultimo allenamento a Bogliasco in vista della partenza per Verona. La squadra ha svolto esercitazioni per lo sviluppo del possesso, seguite da una partita a tema tattico. Individuali di recupero per Conti, Gabbiadini e Giovinco, che rimarranno al Poggio anche nei prossimi giorni. Sul pullman in partenza per il ritiro in Veneto, dove i blucerchiati proseguiranno la preparazione alla partita con l'Hellas, sono saliti 23 calciatori blucerchiati. Di seguito la lista completa stilata da Marco Giampaolo.