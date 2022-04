Sampdoria, Giampaolo: "Il derby vale una stagione. Bisogna concentrarsi sulla partita da fare"

GENOVA - Il tecnico della Sampdoria , Marco Giampaolo , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Genoa . "Dobbiamo avere la consapevolezza di cosa rappresenta questa partita. I calciatori lo sanno. È importantissimo per il nostro obiettivo e oltretutto è il derby. Una partita che vale 3/4 di stagione. I calciatori lo sanno. La gestione si fa da sola, ma non lo dico per semplificare. Ho la mia piccola esperienza di derby a Genova, li ho sempre gestiti in una determinata maniera. So qual è la posta in palio e devo fare in modo che i calciatori siano concentrati sulla tipologia di partita che vogliamo fare».

Ekdal e Caputo

"Abbiamo recuperato Ekdal e giocatori per disputare questa partita. Caputo sta bene, ha ricevuto un pestone ma sta bene. L’abbiamo tenuto a riposo ma sta bene".

Più di un derby

"Questa partita vale molto di più. Non è solo il derby di Genova durante il campionato. Vale 3/4 di stagione per entrambe le squadre. Ci sono ancora 360 minuti in Serie A: è dura per noi, ma molto più dura per quelli che inseguono. La posta in palio è altissima".

Giusta mentalità

"Chi gioca in Serie A è un giocatore di alto livello, bisogna essere all’altezza di un impegno del genere. Questa partita ci misurerà. Sono partite importanti che segnano un confine. Devi saperci stare e sei un professionista quindi già preparato a questo tipo di partita. Non esiste timore. Solo consapevolezza di essere protagonista e chiamato a essere all’altezza. La squadra si è allenata bene senza nervosismo e con consapevolezza. Ci siamo allenati per prepararla al meglio secondo le caratteristiche degli avversari».