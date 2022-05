Sampdoria, per Sensi lesione all'adduttore della coscia destra

GENOVA - La Sampdoria si avvicina alla sfida di sabato sera contro la Lazio. I blucerchiati, dopo la riunione in sala video, sono entrati in campo per dedicarsi ad un’esercitazione tecnico-tattica propedeutica alla partita contro i biancocelesti. Notizie non buone per Giampaolo, arrivano dall'infermeria, perchè Stefano Sensi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. Solito allenamento individuale per Giovinco, che si è alternato tra campo e palestra, mentre Manolo Gabbiadini ha svolto il suo percorso di recupero agonistico. Domani mattina seduta di rifinitura.