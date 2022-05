Sampdoria, Giampaolo: "Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby"

GENOVA- Alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro la Lazio, il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni. "Il nostro campionato non si conclude con la vittoria del derby: è stato un tassello, ma dobbiamo ancora fare punti per ottenere la salvezza. Dobbiamo pensare di giocare le nostre partite e non quelle degli altri. Dobbiamo pensare a quello che è il nostro percorso e non fare calcoli, perché il pallone rotola e non si sa mai dove va a finire".