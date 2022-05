Samp, la lettera di Ferrero e la rabbia di Mantovani

GENOVA – Una lettera che ha stupito tutti in casa Sampdoria. Più che per i contenuti, per la tempistica visto che è arrivata a fine aprile, prima della gara di Verona in un momento delicato per i blucerchiati. La Samp si trincera dietro un rigoroso "no comment" ma la pec inviata nelle scorse settimane dall'ex patron blucerchiato Massimo Ferrero all'attuale presidente Marco Lanna non è passata inosservata negli ambienti doriani. Se il nuovo cda ha deciso di non rispondere una reazione immediata è arrivata dall'ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani: “In un momento come questo gli viene in mente di scrivere una Pec permettendosi di giudicare il lavoro di altri? Mi verrebbe da dirgli di guardarsi in casa ma evidentemente dopo quattro mesi la cosa può anche farsi noiosa”.