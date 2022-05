Sampdoria, seduta programmata per Ekdal

GENOVA- La Sampdoria ha iniziato la preparazione della sfida con la Fiorentina, in programma lunedì al “Ferraris”. Dopo una prima fase di riscaldamento, Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su esercitazione tecnica e partitella a tema. Per quanto riguarda i singoli, Albin Ekdal ha svolto una sessione specifica programmata; programmi individuali sul campo invece per Sebastian Giovinco e Stefano Sensi, mentre Manolo Gabbiadini prosegue il proprio percorso di recupero.