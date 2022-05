Sampdoria, test con il gruppo per Ekdal

GENOVA - In mattinata, è proseguita la preparazione della Sampdoria di mister Giampaolo. Mirino puntato sul prossimo importante impegno casalingo, in programma lunedì sera contro la Fiorentina. Sotto lo sguardo del Presidente Lanna, di Daniele Faggiano e di Carlo Osti, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: sviluppo della forza e trasformazione tecnico-tattica. Capitolo infortunati: primo test con il gruppo per Albin Ekdal, recupero agonistico individuale per Sebastian Giovinco e Stefano Sensi, con Manolo Gabbiadini che prosegue invece con la propria riabilitazione. Domani, seduta pomeridiana.