GENOVA - Approvato dai giudici del tribunale fallimentare di Roma il concordato di Eleven Finance che ora dovrà essere votato dai creditori a settembre. Si tratta di una delle due società a rischio fallimento riconducibili a Ferrero: una vicenda in cui la Samp è coinvolta come garanzia esterna all’interno di un trust. L’approvazione potrebbe essere il segnale di movimenti reali per il cambio di proprietà del club, ora impegnato nella lotta salvezza in campo.