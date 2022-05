Samp, parla Lanna: "Al lavoro per il futuro dopo Milano"

GENOVA - Ultima di campionato, una salvezza acquisita e un'avversaria, l'Inter, che si gioca lo scudetto. E poi, il futuro: "La gioia è tanta. A volte le cose più sofferte ti rendono anche più felice. E’ stato un anno difficile per tutti. Abbiamo preso la società in un momento complesso. Ci siamo messi a testa bassa per risolvere i problemi. Il nostro compito era salvare la squadra e salvare la società finanziariamente. Manca solo il tassello dell’iscrizione e lo faremo. Siamo coscienti però che dobbiamo proseguire nel lavoro che sarà ancora più difficile se non succederà niente quest’estate". Sono le parole con le quali il presidente della Sampdoria Lanna, a margine delle finali del torneo Ravano, ha commentato la salvezza da poco intascata. Un futuro che però ancora c'è da sciogliere il nodo allenatore. Con Giampaolo, rivela Lanna: "Non ci siamo ancora dati un appuntamento. C’è una partita da affrontare, giusto giocarla con la stessa concentrazione mostrata con la Fiorentina. In questi giorni organizzeremo degli incontri per programmare il futuro".