Samp, ipotesi Accardi in dirigenza

GENOVA - La Sampdoria naviga a vista. Lunedì il consiglio d’amministrazione, tornerà a riunirsi e sarà la prima occasione per fare il bilancio della stagione appena conclusa con una salvezza sofferta ma importante, e per guardare ovviamente al futuro. Primo passo, l'iscrizione al prossimo campionato di serie A e poi si inizieranno a valutare le possibili strategie future. Il lavoro del trustee Vidal da sei mesi a questa parte non ha dato frutti concreti: ad oggi il passaggio di proprietà non è ancora così vicino e non è da escludere che la Sampdoria possa andare avanti in questa fase transitoria di autogestione anche nei prossimi mesi. Con Giampaolo al momento legato alla Samp da un contratto di due anni, iniziano a circolare i primi nomi per la parte tecnica, su tutti Pietro Accardi , ex blucerchiato da giocatore e dal 2016 direttore sportivo dell’Empoli, ma al momento restano legati al club sia Carlo Osti sia Daniele Faggiano.