Sampdoria, spuntano altre due cordate. In una c'è Bonetti

GENOVA - Si svegliano i probabili acquirenti per la Sampdoria, dopo che la situazione era rimasta per mesi in standby. Dopo le voci sull'ex patron della Roma Pallotta, sono infatti spuntate altre due piste. Un gruppo sarebbe appoggiato finanziariamente dalla famiglia quatariota degli Al Thani e comprenderebbe l'imprenditore cinematografico Franco Di Silvio e l'ex blucerchiato Ivano Bonetti. Proprio quest'ultimo ha dichiarato che "Nella vita mai dire mai. Tutto può succedere in qualsiasi momento. Da mesi con i tifosi scambiando messaggi ci siamo chiesti se avremmo potuto cercare un fondo. Non è vero che non c’è niente di vero. In passato ci sono stati pour parler tra amici". Altra pista, quella legata all'imprenditore statunitense David Blitzer, ex boss di Blackstone, che in carriera ha investito su numerosi sport, mentre sul calcio ha quote in Crystal Palace, Augsburg, Beveren, Alcorcon e Real Salt Lake.