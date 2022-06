Cessione Sampdoria, in pole c'è un fondo USA

GENOVA- Come già affermato durante la stagione, la priorità di Lanna è vendere la Sampdoria. Un fondo americano sarebbe in pole per acquistare il club blucerchiato e presto potrebbe presentare un’offerta. Attenzione poi alla concorrenza di un altro fondo e ad altri due gruppi stranieri che si sarebbero presentati da pochi giorni alla banca americana Lazard, che da un paio di settimane ricopre il ruolo di advisor per la cessione del club. Fonti vicine al club smentiscono però gli interessamenti per la Samp sia da parte dell’ex patron romanista James Pallotta sia di un altro imprenditore americano, David Blitzer, anche se non è escluso che almeno uno dei due possa avere comunque un ruolo nel tentativo di scalata alla Samp. Viene confermato invece l’interesse per il club blucerchiato da parte di Franco Di Silvio, imprenditore cinematografico e amico dell’ex scudettato doriano Ivano Bonetti: sinora però Di Silvio non avrebbe presentato i documenti necessari per accedere alla due diligence e dunque non si può ancora parlare di un soggetto realmente in corsa. A oggi sarebbe soprattutto un fondo statunitense a essere in vantaggio sugli altri partecipanti alle due diligence: la prima offerta, se dovesse arrivare da qui a breve, potrebbe già rappresentare una svolta per il futuro della Samp. Mercato: I doriani tornano sulle tracce di Gabbia confidando in un prestito del Milan, piace Ounas del Napoli. Anche Sebastiano Esposito rientrato all’Inter, su cui c’è anche l’Empoli, è diventato un obiettivo. Praticamente fatto l’arrivo di Saric all’Ascoli. In stand by Candreva che piace al Monza, su Falcone c’è lo Spezia.