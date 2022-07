Caputo si diploma a Bari: ecco il voto di maturità

BARI - Bomber in campo e tra i banchi di scuola: Ciccio Caputo ha conseguito la maturità all'Istituto tecnico parificato di Bari Alessandro Volta con la valutazione di 81 su 100. L'attaccante di Altamura fa centro anche all'esame per ottenere il diploma. A comunicare la notizia è stato il professore di Diritto, Domenico Damascelli, che ha dedicato al centravanti della Sampdoria questo post: "Tra i miei studenti, un vero bomber che fa goal anche agli esami di Stato, congratulazioni Ciccio Caputo". Traguardo importante per il classe '87, che ora pensa all'inizio della stagione e al calciomercato: su di lui, infatti, c'è l'interesse della Lazio.