Sampdoria-Castiglione 9-1: in tre fanno doppietta, magia di Sabiri

TEMÙ - Prima test pre-campionato per la Sampdoria di Marco Giampaolo. L'avversario è il Castiglione, formazione militante nell'Eccellenza lombarda. I blucerchiati si schierano dal primo minuto con il solito 4-1-4-1 già visto nella scorsa stagione. In porta Audero, in difesa Depaoli, Ferrari, Colley e Augello. Ronaldo Vieira davanti al pacchetto arretrato. Candreva, Rincon, Sabiri e Damsgaard dietro la prima punta Caputo.