Sampdoria, finisce 1-1 il test col Parma privo di Buffon

TEMÙ - A Temù finisce in parità l'amichevole tra la Sampdoria e il Parma: è 1-1 al triplice fischio. Nel primo tempo, è Verre a rompere gli indugi per la Sampdoria con una conclusione che termina fuori di poco. Pericoloso, al 7' Candreva, la cui conclusione impatta sulla traversa. Dopo un colpo di testa di Ferrari (17') e una conclusione dalla distanza di Sabiri (20') è però il Parma a trovare il bersaglio grosso al 34': Inglese triangola stretto con Juric il quale, davanti ad Audero, non sbaglia e porta in vantaggio i crociati. L'1-0 per il Parma è il risultato con il quale si va all'intervallo; nella ripresa arriva la replica blucerchiata quando al 7' Sabiri, direttamente da calcio di punizione impegna il portiere avversario, sulla cui respinta è però rapido Leris che insacca, 1-1. Al 16' occasionissima per la Sampdoria con Verre che, a tu per tu con il portiere non riesce a batterlo.