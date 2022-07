Sampdoria A - Sampdoria B 2-2: pareggio nel test in famiglia

TEMU' - Con il test di oggi si è chiuso il periodo di preparazione in alta montagna nel ritiro in Val Camonica per la Sampdoria di Marco Giampaolo. A Temù un test tutto in famiglia con la Sampdoria Blu che affronta la Sampdoria Bianca. Pronti via e arriva il vantaggio dei blu al 9' con la rete di De Luca su assist dalla destra di Candreva. Al 20' pareggio dei bianchi con una spettacolare conclusione di Sabiri che piega le mani di Audero. Il tap-in vincente di Caputo su traversone di Bereszynski regala il vantaggio ai bianchi. Finisce il primo sul punteggio di 2-1 per i bianchi. Alla ripresa arriva subito il pareggio dei blu al 2' con Damsgaard. Il suo diagonale perfetto non lascia scampo a Ravaglia. Entrambe le formazioni provano a trovare la via del terzo gol con diverse conclusioni e azioni manovrate. Il test in famiglia finisce in parità 2-2. Queste le scelte iniziali di Giampaolo:Bianca (4-1-4-1): Ravaglia, Bereszynski, Farabegoli, Colley, Augello, Yepes, Leris, Rincón, Sabiri, Stoppa, Caputo; Blu (4-4-2): Audero, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Candreva, Verre, Trimboli, Damsgaard, De Luca, Quagliarella.