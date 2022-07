Sampdoria 1-1 in casa del Besiktas in amichevole

ISTANBUL -La Sampdoria, priva di Quagliarella rimasto in Italia acciaccato, pareggia il test in Turchia contro il Besiktas: una rete per tempo e per parte con Sabiri che porta in vantaggio la squadra di Giampaolo (privo di Quagliarella non al top) nel corso della prima frazione di gioco e Wenghorst che sigla nella ripresa l'1-1.