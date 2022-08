Sampdoria, maltempo a Bogliasco: rinviata la doppia seduta

I blucerchiati di Giampaolo hanno lavorato in palestra per via di un temporale e di forti raffiche di vento che si sono abbattute sul capoluogo ligure

18 . 08 . 2022 14:09 1 min

© Canoniero

