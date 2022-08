Sabiri sfida la Juve: "Non ha ingranato, avrà vita difficile"

GENOVA - "La Juventus deve affrontarci nel nostro stadio, con tutti i nostri tifosi, e per loro non sarà semplice". L'avvertimento alla squadra di Allegri arriva dal giocatore più talentuoso della Sampdoria, Sabiri, uno degli osservati speciali dalla Juve in casa blucerchiata, insieme ai due ex Quagliarella e Audero. Il trequartista di Giampaolo, che proprio alla Vecchia Signora ha segnato il suo primo gol in Serie A, su punizione, ha le idee chiare per il match contro i bianconeri: "Noi faremo di tutto per fare punti perché giochiamo in casa ed è solo la seconda giornata, quindi le squadre non hanno ancora ingranato del tutto. Cercheremo di rendere la vita difficile alla Juventus", ha dichiarato nell'intervista concessa a TLN TV.