Sampdoria, Giampaolo dopo la Juve: "Ottimo pari, Colley strepitoso"

GENOVA - Buon pareggio per la Sampdoria al Ferraris contro la Juventus di Allegri. Al termine del match, è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico dei blucerchiati, Marco Giampaolo. Queste le sue parole: " Una partita di grande intensità e spirito. Siamo stati bravi a stare sempre sul pezzo e concentrati. Alla fine della gara siamo arrivati al minimo al livello di forze fisiche. Comunque grande risultato e ottima prestazione che ci danno fiducia. Ho visto abnegazione assoluta da parte di tutti. Questo pari ci dà grande fiducia e ci fa lavorare bene". Giampaolo sulle prestazioni di Colley e Augello: "Colley è stato strepitoso, nulla da dire. Quando sono arrivato alla Sampdoria c'era Murru e Augello all'inizio ha faticato. Murru non gli è da meno, li considero due titolari a sinistra. Nel recente passato ho pensato di privarmi di uno per questione economiche ma adesso li voglio tutti e due. Mi danno ampie garanzie entrambi".