Samp, Giampaolo post Verona: "Partita buttata per cinque minuti di follia"

VERONA - Marco Giampaolo al termine del ko del Bentegodi contro il Verona (2-1) mastica amaro. Ecco cosa ha detto l'allenatore della Sampdoria ai microfoni di Dazn: "Abbiamo perso una partita folle, eravamo in pieno controllo. Approcciata bene, giocata bene, siamo andati anche in vantaggio. E in cinque minuti è successo l’imponderabile. Non abbiamo avuto poi la calma di ragionare. Nelle partite esistono le difficoltà ma devi saperle gestire. Non me la sento di dare colpe alla squadra. Si sono spremuti fino alla fine. Paghiamo a caro prezzo quei cinque minuti dove abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione delle risorse mentali. E' stata una partita sporca e fisica ma ce l'aspettavamo. Sicuramente non è stata la partita di Salerno. Possiamo recriminare solo sulla cattiva gestione di quei momenti in cui la tensione sale e la partita scivola su un piano diverso. Cosa dicevo a Rincon? Quando doveva uscire lui o Bereszynski, poi si sono messi a posto. Il ruolo di Sabiri? E' quello lì, lì rende meglio. Non è stato brillantissimo. È la terza partita in sette giorni. In quel ruolo può mettere in pratica le qualità di cui dispone".