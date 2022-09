Sampdoria, Amione: "Voglio dimostrare di meritare questa maglia. Sono carico"

L'argentino: "Arrivare in blucerchiato per me è un onore. Darò tutto per cercare di centrare gli obiettivi del club"

06 . 09 . 2022 18:17 1 min

© UC Sampdoria

