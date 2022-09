Sampdoria, futuro Usa. Giampaolo per ora lo salva l'ingaggio

GENOVA - La speranza per la Sampdoria del futuro arriva ancora dagli Usa . Dopo il ritiro del fondo americano Cerberus – che pareva in pole per l'acquisto del club blucerchiato ma che si è tirato indietro per i problemi legati al cambio di destinazione d'uso dei cinema di proprietà di Ferrero inseriti nell'operazione – ora alla finestra spunta una Spac collegata alla società statunitense Pacific Media Group. Un gruppo che secondo quanto anticipato dal “Sole 24 Ore” nel recente passato aveva già provato a entrare nel calcio italiano interessandosi al Verona e che ora sarebbe uno dei tre potenziali acquirenti della Sampdoria. Oltre a questa Spac - ovvero Special Purpose Acquistion Company, in buona sostanza un veicolo di investimento per raccogliere capitali da destinare appunto all'acquisizione di una società – sarebbe in corsa per il club doriano un altro gruppo americano e la cordata rappresentata dall'imprenditore cinematografico pugliese Franco Di Silvio con l'ex scudetto Ivano Bonetti (e forse anche Gianluca Vialli, che già nel 2019 tentò la scalata al club) come sponsor simbolico, che potrebbe portare a un ramo della famiglia Al Thani del Qatar. Le speranze delle ultime settimane si sono tramutate in illusione per i tifosi, visto che a oggi la Sampdoria è sempre ingabbiata in un trust collegato ai concordati di due società a rischio fallimento di Massimo Ferrero, ex presidente, ma di fatto sempre proprietario del club. Forse qualcosa può finalmente muoversi nel lavoro del trustee Vidal (ormai da 10 mesi ha il mandato di vendere la società) e soprattutto della banca americana Lazard, advisor per la cessione della Sampdoria.

Samp, doppia seduta annullata

Il campionato

A due giorni dalla gara col Milan resta complicato il momento della squadra reduce dalla sconfitta di Verona e in piena zona retrocessione. Una Samp che nonostante la crisi di risultati va avanti con Marco Giampaolo in panchina sia perché il mercato pur in condizioni difficili è stato pensato per il tecnico abruzzese (Villar, Djuric e Pussetto si sono già visti, per ora Winks ancora fuori condizione) sia perché il club non può permettersi troppo a cuor leggero di allontanare un allenatore che costa 1,2 milioni a stagione sino al 2024. Per la Samp piove sul bagnato dagli allenamenti: in vista del Milan è a rischio capitan Quagliarella che ieri ha interrotto anticipatamente la seduta a Bogliasco per un fastidio alla schiena. Lavoro differenziato per Alex Ferrari e in piscina per Colley (botta al ginocchio destro a Verona) e Murillo (trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra): i tre difensori non sarebbero in dubbio per il match coi rossoneri.