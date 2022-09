Sampdoria, Murillo e Winks hanno lavorato a parte

GENOVA - Ripresa dei lavori per la Sampdoria, in vista della gara di sabato, alle 18, contro lo Spezia. Il tecnico blucerchiato Giampaolo, assieme al proprio staff, ha diviso la squadra in due gruppi: i maggiormente impiegati con il Milan da una parte (lavori prevalentemente di scarico), il resto dei blucerchiati dall’altra (allenamento completo sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco). Relativamente ai singoli, lavoro differenziato per Colley, Murillo, Trimboli e Winks; iter riabilitativo per De Luca. Per domani il programma prevede un doppia seduta.