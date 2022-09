Sampdoria, Osti: "Giampaolo non rischia l'esonero. Contro il Monza ci sarà"

LA SPEZIA - Carlo Osti, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria dopo il ko nel derby contro lo Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rassicurando tutti riguardo la posizione di Marco Giampaolo. Nel dettaglio le sue parole: "Dopo la sosta, quindi alla ripresa del campionato contro il Monza, ci sarà sicuramente Marco Giampaolo in panchina. Forse non ci sarà lui seduto perché sarà ancora squalificato, ma vedremo se gli verrà tolta una giornata. I numeri sono impietosi senza dubbio, ma dobbiamo valutare anche la prestazione di oggi. La squadra ha creato delle occasioni contro una buona squadra come lo Spezia, poi si possono fare tante valutazioni. Non si possono prendere gol dopo così pochi secondi, ma sono valutazioni che poi faremo. Ci sarà un confronto con squadra, staff e tecnico".