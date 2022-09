Sampdoria, Conti: "Giampaolo non abbasserà la guardia. La squadra ha fiducia in lui"

LA SPEZIA - Francesco Conti, vice di Marco Giampaolo, ha parlato dopo il ko della Sampdoria (2-1), nel derby ligure contro lo Spezia. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Dazn: "Ci sono partite che nascono sotto una buona stella, non è quella di oggi. Per quanto fatto meritavamo di più. Il rimpianto di oggi è aver preso il gol dopo aver segnato. La squadra ha voluto non perdere, la sconfitta la prendiamo ma non ci scalfisce minimamente. Siamo in crisi? Non siamo felici. La classifica ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. Sappiamo che non possiamo tradire i nostri tifosi. Lavoreremo per dargli soddisfazioni. Durante la sosta ci leccheremo le ferite. Resettiamo e ripartiamo. Riprendiamoci una classifica che ci meritiamo".