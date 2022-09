Sampdoria, martedì si decide il futuro di Giampaolo

GENOVA - La Sampdoria è ultima in classifica ma per il momento l'allenatore resta Marco Giampaolo. Domani si riunirà il Cda e sarà l'occasione per il presidente Lanna e i vari consiglieri di fare il punto della situazione. Subito dopo la sconfitta con lo Spezia, il tecnico abruzzese è stato confermato dalle parole di Carlo Osti, responsabile dell'area tecnica, che però ha anche annunciato “valutazioni al nostro interno” facendo intendere che le scelte su un eventuale cambio in panchina dovranno essere condivise all’interno del club. L’ingaggio di Giampaolo pesa per 1,2 milioni a stagione sino al 2024, sotto contratto sino a giugno c’è ancora D’Aversa ma il ritorno di quest'ultimo, non pare ipotesi così calda. Non mancano rumors su altri nomi – dal difficile ritorno di Ranieri (complicato per motivi di ingaggio) sino all’idea Semplici – ma al momento sembra prevalere la volontà del club di concedere un’altra chance a Giampaolo che potrebbe giocarsi molto se non tutto il suo destino nella gara del 2 ottobre contro il Monza.